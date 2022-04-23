إنتر يسحق روما وينتزع صدارة الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

انتزع إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على روما 3 / 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين اليوم في المرحلة نفسها، تغلب أتلانتا على مضيفه فينيزيا 3 / 1 وتورينو على سبيزيا 2 / 1 .

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 72 نقطة لينتزع المركز الأول متفوقا بفارق نقطة واحدة أمام ميلان الذي يحل ضيفا على لاتسيو غدا الأحد، بينما تجمد رصيد روما عند 58 نقطة في المركز الخامس.

وأنهى إنتر ميلان الشوط الأول للمباراة متفوقا بهدفين سجلهما دينزل دومفريس ومارسيلو بروزوفيتش في الدقيقتين 30 و40 .

وفي الشوط الثاني، سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 52 قبل أن يرد روما بهدف وحيد سجله هنريك مخيتريان في الدقيقة 85 .

وأنعش فريق أتلانتا أماله في المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل بعدما تغلب على مضيفه فينيزيا 3 / 1 .

وحقق أتلانتا الفوز بعد ثلاث هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط خلف روما صاحب المركز الخامس ونقطتين خلف لاتسيو وفيورنتينا، بينما تجمد رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وتقدم أتلانتا بثلاثة أهداف سجلها ماريو باساليتش ودوفان زاباتا ولويس مورييل في الدقائق 44 و47 و63 ثم رد فينيزيا بهدف وحيد سجله دومين كرنيجوج في الدقيقة 80 .

وتغلب تورينو على سبيزيا 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر ويتجمد رصيد سبيزيا عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم تورينو بهدفين سجلهما ساسا لوكيتش في الدقيقتين الرابعة و69، وجاء أولهما من ضربة جزاء، ثم رد سبيزيا بهدف سجله ري ماناج من ضربة جزاء في الدقيقة 90 .