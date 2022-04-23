بترو أتلتيكو يتعادل مع صنداونز وبتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حجز نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب تعادله مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، بهدف لمثله، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان بترو أتلتيكو حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1)، ليحجز مقعده في نصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب (3-2).

وسجل بريان أونيانجو هدف صنداونز في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، بينما أحرز تياجو أزولاو هدف التعادل في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

وينتظر بترو أتلتيكو في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الفائز من مباراة الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري.