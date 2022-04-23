مران الزمالك.. عودة عبدالله جمعة.. شفاء عبد الشافي.. وجلسة فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

خاض لاعبو نادي الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال تدريب اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك بتوجيه اللاعبين خلال التقسيمة، واستخدم الجهاز الفني المرمى الصغير للتسديد عليه، لزيادة دقة التسديدات لدى اللاعبين.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا برنامجا بدنيا مكثفا للاعبين خلال تدريب اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء المصري المقبل في الدوري، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يومين.

وركز الجهاز الفني على رفع اللياقة البدنية للاعبين، وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف أندرية فيليب، تضمنت فقرة للجري الخفيف وقفز الحواجز.

وعقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين بعد الانتهاء من الفقرة البدنية خلال تدريب اليوم السبت الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وعقد فيريرا الجلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون بالكامل، منحهم خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال التدريبات الفنية..

وعاد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الركبة.

وكان عبدالله جمعة غاب عن مباريات الزمالك منذ تعرضه للإصابة في الركبة خلال مباراة بيراميدز بمسابقة الدوري، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية، قبل العودة لتدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعي.

وتماثل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة، وشارك في تدريب اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بشكل طبيعي.

وكان اللاعب غاب عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري بسبب الإصابة، وخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية، قبل المشاركة في تدريب اليوم بصورة طبيية.

ومنح البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق، تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" ثنائي الأبيض خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورحيلة.

وركز المدرب البرتغالي على منح الثنائي تعليمات فنية خاصة، وشرح بعض الأدوار المطلوبة منهما خلال التقسيمة الفنية، وقام فيريرا بمتابعة التقسيمة لتصحيح الأخطاء للاعبين بشكل سريع لتلافي تكرارها.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء المصري البورسعيدي يوم الخميس الموافق ٢٨ أبريل الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.