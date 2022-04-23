بايرن ميونيخ يهزم دورتموند ويحتفظ بلقبه بطلاً للدوري الألماني

المنامة - ياسر ابراهيم - حافظ فريق بايرن ميونيخ على لقبه بطلاً للدوري الألماني "البوندسليغا" للمرة العاشرة توالياً عقب فوزه على ضيفه وأقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من البطولة.

ورفع العملاق البافاري رصيده إلى 75 نقطة مغرداً في الصدارة بفارق 12 نقطة كاملة عن دورتموند صاحب المركز الثاني مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية المسابقة، ما ضمن اللقب لصالح البايرن للمرة العاشرة على التوالي والـ31 في تاريخه معززاً رقمه القياسي كأكثر المتوجين بلقب البوندسليغا.

ودخل بايرن ميونيخ المباراة بقوة مسجلاً هدفين في الشوط الأول عن طريق سيرج غنابري في الدقيقة 15 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 34.

واستفاق دورتموند في الشوط الثاني محرزاً هدفه الوحيد عبر إيمري تشان في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، قبل أن يؤكد الشاب الواعد جمال موسيالا تفوق البايرن بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 83.