اليمن.. المنتخب الأول يتجه إلى مدينة الطائف السعودية لإقامة معسكر تدريبي

المنامة - ياسر ابراهيم - توجه منتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، إلى مدينة الطائف السعودية لإقامة معسكر تدريبي خارجي، ضمن استعداد المنتخب اليمني للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2023.



وأعلن مدرب المنتخب الوطني أمين السنيني قائمة المنتخب مكونة من 27 لاعباً.



ويلعب منتخب اليمن ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كلاً من "اليمن – فلسطين – الفلبين – منغوليا" وتقام مبارياتها في منغوليا أيام 8و11و14 يونيو القادم.



وضمت القائمة كلاً من: "محمد فتح أمان، محمد إبراهيم عياش، سالم الهارش ، علي فضل العامري، محمد عبدالله الداحي، مناف سعيد، عبدالمجيد صبارة، انيس المعاري، عمرو طلال، مدير عبدربه، محسن قراوي، عماد منصور، حسين احمد عواض، عمار البيضاني، عمر شارد، حيدر اسلم، عبدالحميد عواض، بشير المنيفي، احمد الصادق، جلال الجلال، عماد الجديمه، عبدالعزيز خميس، محمد الطيري، أحمد الوجيه، حمزة صباح، سالم مطران، محمد السقطري".