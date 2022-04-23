الامارات | إنتر يتقدم لصدارة الدوري الإيطالي بفوز مستحق على روما

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يتقدم لصدارة الدوري الإيطالي بفوز مستحق على روما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم إنتر ميلان حامل اللقب إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على روما اليوم السبت.

واستغل إنتر أن غريمه وجاره ميلان سيلعب مع لاتسيو يوم الأحد، وانتزع القمة بالفوز على روما الذي لم يكن قد خسر في 12 مباراة متتالية في الدوري قبل اللعب في سان سيرو.

ومنح الظهير الجناح دينزل دمفريس التقدم بهدف لإنتر بعد مرور نصف ساعة من البداية، ثم أضاف مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثاني بمجهود فردي قبل الاستراحة بخمس دقائق.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لإنتر بعد ركلة ركنية في الدقيقة 52.

وقلص هنريخ مخيتاريان الفارق لروما في الدقيقة 85، لكن الوقت المتبقي لم يكن كافيا لاستكمال الانتفاضة.

وحقق بذلك إنتر فوزه الرابع على التوالي في الدوري ليصبح رصيده 72 نقطة من 33 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي خاض العدد ذاته. وبقي روما خامسا وله 58 نقطة.

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