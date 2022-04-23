دوري أبطال إفريقيا.. بترو أتلتيكو يحقق المفاجأة ويطيح بـ صن داونز خارج البطولة

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق فريق بترو أتلتيكو الأنجولي مفاجأة كبيرة وأطاح بفريق صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما تعادل مع منافسه بهدف لمثله على ملعب "سوكر سيتي" بجنوب أفريقيا، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستفاد بترو أتلتيكو الأنجولى من الفوز المثير الذى حققه على صن داونز بنتيجة 2- 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضي، ليتأهل للدور نصف النهائي بمجموع المباراتين 3-2.

تقدم فريق صن داونز في الدقيقة 49 عن طريق لاعبه بريان مانديلا، وتعادل تياجو أزولو للضيوف في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وبذلك يودع صن داونز البطولة، ويتأهل بترو أتلتيكو الذى سيواجه المتأهل من الوداد المغربي مع شباب بلوزداد الجزائرى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وكان الوداد البيضاوي قد تفوق على شباب بلوزداد 1-0 في مباراة الذهاب، قبل موقعة الإياب اليوم.

يشار إلى أن الأهلي سيواجه فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة، عقب تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.