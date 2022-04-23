شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يكرم رضا شحاتة بعد رحيله عن تدريب الفريق الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مسئولو نادي الجونة برئاسة أحمد عمر، رضا شحاتة المدير الفني الذى رحل عن تدريب الفريق في الساعات القليلة الماضية مع جهازه المعاون وتحديد بعد الفوز على سموحة بالدوري.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة للمدير الفني ومسئولو النادي وعلق عليها: "من اجتماع مجلس إدارة نادي الجونة برئاسة المهندس أحمد عمر مع الكابتن رضا شحاتة لتكريمه على كل ما قدمه للنادي طوال السنوات الماضية.. فخورون لكونك من أبناء النادي".

وجه نادي الجونة الشكر للجهاز المعاون لرضا شحاتة حيث أعلن النادي الساحلي رحيل الثلاثي محمد محسن أبو جريشة، أبو المجد مصطفى، محمد العقباوي".

وأفادت مصادر بأن مسئولي نادي الجونة اتفقوا مع تامر مصطفى المدير الفنى السابق للمقاصة على تدريب الفريق الساحلي في الفترة المقبلة خلفا لرضا شحاتة.

وفسخ نادي الجونة عقده مع رضا شحاتة المدير الفني للفريق بالتراضي وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "‏منتصرًا ومن الباب الكبير.. كل الشكر للاعبنا ومدربنا والمدير الفني رضا شحاتة على كل ما قدمه للنادي طوال سنوات عمله في النادي على جميع الأصعدة.. وشكر خاص لجهازه المعاون على ما قدموه للنادي".