شكرا لقرائتكم خبر عن نجم زملكاوى.. عزمى مجاهد أحد أساطير القلعة البيضاء فى الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الراحل عزمى مجاهد أحد أساطير نادى الزمالك والكرة الطائرة فى مصر، حيث لعب فى دورتين للألعاب الأولمبيةن فى مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978.

توج عزمى مجاهد كأفضل لاعب كرة طائرة فى أفريقيا عام 1974، وأفضل لاعب فى مصر عدة مرات، وحظى بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دورى وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

كما خاض مجاهد دورتين للألعاب الأولمبية، فى مونتريال 1976، ومثل فى كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين فى مصر عام 1978

وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.

واتجه عزمى مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات وخلال العشر سنوات الماضية عمل كمسئول فى اتحاد كرة القدم ومقدم برامج على شاشات الفضائيات، وفى فترة السبعينات لمع اسم عزمى مجاهد يلمع كلاعب كرة طائرة استثنائى ليس فى مصر فقط بل وفى أفريقيا، حيث يعد واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة على المستوى المحلي والأفريقي.