شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك وفقرة تسديد على المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين بعد الانتهاء من الفقرة البدنية خلال تدريب اليوم، السبت، الذى أقيم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وعقد فيريرا الجلسة مع اللاعبين فى حضور الجهاز المعاون بالكامل، منحهم خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال التدريبات الفنية.

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال تدريب اليوم، وقام البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك بتوجيه اللاعبين خلال التقسيمة، واستخدم الجهاز الفني المرمى الصغير للتسديد عليه لزيادة دقة التسديدات لدى اللاعبين.

وتماثل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة، وشارك في تدريب اليوم، وكان اللاعب غاب عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري بسبب الإصابة، وخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية، قبل المشاركة في تدريب اليوم بصورة طبيية.

بينما منح البرتغالي جوسفالدوا فيريرا تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" ثنائي الأبيض خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في مران اليوم ، وركز المدرب البرتغالي على منح الثنائي تعليمات فنية خاصة، وشرح بعض الأدوار المطلوبة منهما خلال التقسيمة الفنية، وقام فيريرا بمتابعة التقسيمة لتصحيح الأخطاء للاعبين بشكل سريع لتلافي تكرارها.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا بدنيا مكثفا للاعبين خلال تدريب اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وركز الجهاز الفني على رفع اللياقة البدنية للاعبين، وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف أندرية فيليب، تضمنت فقرة للجري الخفيف وقفز الحواجز.

كما عاد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم السبت الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة فى الركبة.