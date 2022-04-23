شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: مواجهة مازيمبى صعبة على الفريقين.. وأتمنى تحقيق العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادى بيراميدز، أن مواجهة مازيمبي المحدد لها الثالثة عصر الأحد لن تكون سهلة على الفريقين، فى ظل سعى كل منهما لمواصلة المشوار القارى والتتويج باللقب، ويعلم جيدا مدى قوة المنافس صاحب البطولات الأفريقية وأحد أكبر الأندية فى القارة السمراء، والكل يعلم مدى صعوبة اللعب فى استاد مازيمبي تحديدا والأجواء التى تحيط بمثل هذه المباريات، ولكن فى المقابل كله ثقة فى قدرات وإمكانيات وخبرات لاعبي بيراميدز والظروف المهيأة للفريق، ويراهن على قدرتهم فى العودة للقاهرة بنتيجة تمنح الفريق بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وأضاف جلال خلال المؤتمر الصحفي أنه يتمنى أن تكون مواجهة عادلة فى كل شيء وخاصة فى التحكيم، وأنه يخشى من تأثر الحكام بالضغط الجماهيرى وما يحدث في لوبومباشي من ضغوط أخرى، ولابد أن تكون جميع القرارات التحكيمية عادلة بالنسبة للجميع، فى ظل رغبة بيراميدز في مواصلة مشواره القاري والعودة للقاهرة ببطاقة التأهل، مشيرا إلى أن الفريق كان بمقدوره الفوز فى لقاء الذهاب بنتيجة كبيرة بعدما أضاع أكثر من فرصة سهلة ولكن في النهاية المباراة والتأهل في المتناول ولابد من العودة للقاهرة ببطاقة نصف النهائي.

أشار إلى أنه يأمل أن يكون ختام مشواره مع بيراميدز بانتصار وتأهل للدور نصف النهائي، خاصة وأن مواجهة مازيمبي ستكون الأخيرة له على رأس الجهاز الفني للنادي لينتقل بعدها لتدريب منتخب مصر وفقا لما تم الاتفاق عليه مع إدارة بيراميدز.

كما توجه إيهاب جلال بالشكر لإدارة نادي بيراميدز على الدعم غير المحدود المقدم للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الجيدة التي قضاها بين جدران النادي، ومتمنيا التوفيق لبيراميدز فيما هو قادم.