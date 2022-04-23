شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: بيراميدز حضر للكونغو لحصد بطاقة التأهل لنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فخر الدين بن يوسف، مهاجم نادي بيراميدز، أن فريقه حضر للكونغو من أجل العودة ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين لديهم الحافز الكبير للفوز على مازيمبي فى ملعبه ووسط جماهيره وتأكيد التأهل، موضحا أن الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف فخر الدين، فى المؤتمر الصحفى لمباراة مازيمبي بملعب نادي مازيمبي فى لوبومباشي، أنه سبق له اللعب على نفس الملعب، ويعلم جيدا مدى الصعوبات والضغط الجماهيرى على اللاعبين، وكذلك الحكام، ولكن فى النهاية الفريق يمتلك الخبرات الكافية التي تمكنه من عبور تلك المرحلة الصعبة وحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي، وموضحا أنه يتمنى أن تكون العدالة موجودة داخل الملعب.

مهاجم بيراميدز أكد أن الظروف المحيطة بالمباراة من خوض اللقاء عصرا في نهار رمضان وكذلك في أجواء صعبة وملعب نجيل صناعي ومنافس مميز وجماهير كبيرة، تعامل معها اللاعبون جيدا ولديهم من الخبرات التي تمكنهم من عبور تلك المرحلة الصعبة ومواصلة المسيرة حتى التتويج باللقب القاري.