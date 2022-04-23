شكرا لقرائتكم خبر عن لا مروان نافع ولا بواليا شافع.. 13 سنة عذاب للأهلاوية بعد رحيل فلافيو (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل 13 عاماً وتحديدا فى موسم 2008/2009، امتلك الأهلى واحداً من أهم المهاجمين فى تاريخه وهو الأنجولى أمادو فلافيو فعلى مدار 160 مباراة شارك فيها أحرز 58 هدفاً وصنع 22 جميعها كانت أهداف حاسمة ومؤثرة.

فى الأعوام التى تبعت رحيل فلافيو، لم يجد البديل المناسب مثلا تم التعاقد مع مروان محسن من الإسماعيلى فى موسم 2015/2016ليشارك فى 112 مباراة سجل خلالها 23 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى ورحل بشكل مجانى إلى فيوتشر.

وبالنسبة للاعبين الأجانب تعاقد مع المغربى وليد أزارو ليتألق فى البداية لكن كثرة إهدار الفرص حال دون استمراره بعدما شارك فى 89 مباراة، أحرز 41 هدفاً وصنع 16 ، فيما كان والتر بواليا أول صفقة لموسيمانى مدرب الأهلى الحالى بعد مشاركته فى 31 مباراة، أحرز 5 أهداف وصنع 4 أخرى ليرحل بعد ذلك.

حاليا يعول الأهلى على كل من صلاح محسن ومحمد شريف وبيرسى تاو وميكسيونى وحسام حسن ورغم تألق بعضهم لفترة لكن المشكلة فى الاستمرارية.