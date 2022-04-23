شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 5 مواجهات جمعت الأهلي مع وفاق سطيف قبل صدام نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ فريقا الاهلى ووفاق سطيف الجزائري الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، بعدما تخطى المارد الأحمر عقبة الرجاء بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2 فى مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفى المقابل فاز وفاق سطيف على الترجي التونسي 1-0 إيابا على ملعب الأخير، بعد التعادل السلبي ذهابا وسط جماهيره.

والتقى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى 5 مباريات سابقة فاز بطل مصر فى مباراتين، وفاز بطل الجزائر فى مثلهما، وحسم التعادل نتيجة لقاء وحيد، وسجل المارد الأحمر 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف وحسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين بين الفريقين ونستعرضهم فى السطور التالية..

المواجهة الأولى

التقى الاهلى مع وفاق سطيف في نصف نهائي كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري، المسمى القديم لدوري الأبطال، عام 1988وخسر المارد الأحمر بهدفين دون رد .

المواجهة الثانية

نجح الأهلى فى تعويض خسارته بمباراة الذهاب بالفوز بثنائية علاء ميهوب وربيع ياسين ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت لبطل الجزائر 4-2 ليصعد للمباراة النهائية ويحصد اللقب الأفريقى للمرة الأولى فى تاريخه ويودع المارد الأحمر البطولة.

المواجهة الثالثة

التقى الأهلى مع وفاق سطيف في كأس السوبر الأفريقي 2015، بعد حصد وفاق سطيف لقب دوري الأبطال، والأهلي فاز بلقب الكونفدرالية، وتعادل الفريقان بهدف لمثله، فتقدم عبد المالك زياية قبل أن يتعادل الأهلي بهدف قاتل من عماد متعب ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت مرة أخرى لبطل الجزائر 6-5 ليحصد بطل الجزائر لقب السوبر الأفريقى على حساب المارد الأحمر.

المواجهة الرابعة

التقى الأهلى مع وفاق سطيف فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا 2018، وفاز بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب باستاد الأهلى والسلام.

المواجهة الخامسة

خسر الأهلى من وفاق سطيف فى مباراة العودة حيث تقدم وليد سليمان للأهلي قبل أن يسجل وفاق سطيف فى ملعبه هدفين سجلهما محمد بكير وحسام الدين غشة لينجح المارد الأحمر فى التأهل للمباراة النهائية ويواجه الترجى التونسى ويخسر اللقب فى النهاية.