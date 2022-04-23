شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماثل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها فى الركبة، وشارك فى تدريب اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بشكل طبيعي.

وكان اللاعب غاب عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة فى الدوري بسبب الإصابة، وخضع لبرنامج تأهيلي الفترة الماضية، قبل المشاركة فى تدريب اليوم بصورة طبيية.

كما منح البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" ثنائي الأبيض خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورحيلة.

وركز المدرب البرتغالي على منح الثنائي تعليمات فنية خاصة، وشرح بعض الأدوار المطلوبة منهما خلال التقسيمة الفنية، وقام فيريرا بمتابعة التقسيمة لتصحيح الأخطاء للاعبين بشكل سريع لتلافي تكرارها.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا برنامجا بدنيا مكثفا للاعبين خلال تدريب اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء المصري المقبل في الدوري، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يومين.

وركز الجهاز الفني على رفع اللياقة البدنية للاعبين، وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف أندرية فيليب، تضمنت فقرة للجري الخفيف وقفز الحواجز

كما عاد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الركبة.

وكان عبدالله جمعة غاب عن مباريات الزمالك منذ تعرضه للإصابة في الركبة خلال مباراة بيراميدز بمسابقة الدوري، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية، قبل العودة لتدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعي ..

ويستعد الفريق الأبيض للقاء المصري البورسعيدي يوم الخميس الموافق ٢٨ أبريل الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.