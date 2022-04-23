شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم أهلاوي.. ياسر ريان "نفّاثة" قادت غزوات كروية من الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك الأهلي عبر تاريخه العديد من النجوم الذين دافعوا عن قميصه وكانت لهم مسيرة حافلة مع قطب القاهرة ونادى القرن الأفريقى، ورغم ابتعادهم عن الملاعب إلا أن مسيرتهم المضيئة داخل جدران قلعة الجزيرة لا تزال محفورة فى سجل الإنجازات والشرف بقميص الأهلي.

نستعرض على مدار شهر رمضان مسيرة نجم كروي من اللاعبين أصحاب المسيرة المضيئة مع الأهلي، وممن ساهموا فى تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر على المستوى المحلي والقارى، وصنعوا تاريخًا مشرفًا فى فترة تواجدهم مع الأهلي.

نجم اليوم هو ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق المولود في 25 مارس عام 1970، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بنادي المنصورة.

موهبة ياسر ريان الفريدة جعلته محط اهتمام مسئولي القلعة الحمراء، لينضم إلى الفريق ويصبح أفضل جناح بالنادي الأهلي في فترة التسعينات وبالتحديد في عام 1994 ووصفه كثيرون بإنه "نفاثة" الأهلي بسبب سرعته الفائقة ، ونجحت هذه النفّاثة في شن غارات وغزوات كروية على مرمى المنافسين من الناحية اليسرة بسبب سرعتها الرائعة.

بدأ ياسر ريان مشواره الكروي مع المنصورة تحت 14 سنة وتدرج في المراحل السنية حتى صعد للفريق الأول موسم 1988 ، ولعب معه حوالي أربعة مواسم ، ثم انضم للنادي الأهلي في موسم 1992 ، وظل معه 10 مواسم متواصلة.

وانضم ياسر ريان أيضًا لنادي إنبي موسمين قبل اعتزاله في عام 2004 ، واتجه بعدها إلى مجال التدريب.

مع الفراعنة شارك ريان مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 ، وله العديد من المباريات مع المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس القارات.