شكرا لقرائتكم خبر عن رفع اللياقة البدنية للاعبي الزمالك فى مران اليوم بفرمان فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، برنامجا بدنيا مكثفا للاعبين خلال مران اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء المصرى المقبل فى الدورى، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يومين.

وركز الجهاز الفني على رفع اللياقة البدنية للاعبين، وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف أندرية فيليب، تضمنت فقرة للجري الخفيف وقفز الحواجز.

كما عاد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم السبت بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الركبة.

وكان عبدالله جمعة غاب عن مباريات الزمالك منذ تعرضه للإصابة في الركبة خلال مباراة بيراميدز بمسابقة الدوري، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية، قبل العودة لتدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعي ..

ويستعد الفريق الأبيض للقاء المصري البورسعيدي يوم الخميس الموافق ٢٨ أبريل الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية أن المغربى أشرف بن شرقى، لاعب وسط فريق الزمالك، وافق على العرض المقدم من جانب إدارة نادى النصر السعودى، تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وقالت شبكة "سعودى" السعودية، إن نادى النصر السعودى يعاني فى الموسم الحالي الكثير من الإخفاقات، بعدما ودع المنافسة على كافة الألقاب محتلا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت الشبكة إلى أن نادى النصر يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية للموسم المقبل للمنافسة على البطولات الموسم الجديد، ووضع إدارة الفريق المغربي أشرف بن شرقي نجم خط هجوم نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

وأوضحت الشبكة أن بن شرقي ينتهي عقده مع الزمالك فى يونيو المقبل، ووافق على العرض السعودي لضمامه لصفوف النصر والعودة مجدداً إلى السعودية بعد رحلته مع الهلال من يناير إلى أغسطس

وأضافت الشبكة أنه من بين الأندية التى تحاول للتعاقد مع أشرف بن شرقي، نادي الاتفاق السعودى الذي يقوده باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك ونادي التعاون السعودى.