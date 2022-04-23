شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. عادل عبد الرحمن: كابتن ماجد كان بيشوط الكرة فى يوم كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية أو وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو عادل عبد الرحمن نجم الاهلى والمنتخب السابق.

قال عادل عبد الرحمن، إن أكثر شخصية كارتونية كان يتابعها ويشاهدها هى كابتن ماجد، لأنه كان يشوط الكرة فى يوم كامل.