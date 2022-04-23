ليفركوزن يكتسح فورت ويؤكد هبوطه من الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

اكتسح باير ليفركوزن مضيفه جرويتر فورت 4 / 1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم، ليؤكد هبوط الأخير للدرجة الثانية.

وتقدم فورت عن طريق ويليامز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك باتريك شيك هدف التعادل لليفركوزن في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف زميله سيردار أزمون الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 58 أضاف باولينيو الهدف الثالث لليفركوزن، قبل أن يكمل إزكويل بالاسيوس رباعية فريقه في الدقيقة 84.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فورت عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، سقط لايبزج على ملعبه 1 / 2 أمام ضيفه يونيون برلين.

وتقدم يوسف بولسن للايبزج في الدقيقة 46، قبل أن يدرك سفين ميتشيل التعادل ليونيون برلين في الدقيقة 86، ثم أضاف كيفن بيرنس الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وتجمد رصيد لايبزج عند 54 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع يونيون برلين رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، ليصبح على بعد أربع نقاط فقط من مركز مؤهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة مثيرة، خطف بوروسيا مونشنجلادباخ تعادلا مثيرا 3 / 3 من أرض مضيفه فرايبورج.

وتقدم رامي بن سبعيني لمونشنجلادباخ في الدقيقة الثالثة من ضربة جزاء، قبل أن يضيف بريل إيمبولو الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 49 سجل فينسينزو جريفو الهدف الأول لفرايبورج من ضربة جزاء، قبل أن يدرك كريستيان جونتر التعادل في الدقيقة 61، ثم سجل فيليب لينهارت الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وبينما كانت المباراة في طريقها نحو فوز رائع لفرايبورج بالعودة للمباراة رغم تأخره بهدفين، نجح مونشنجلادباخ في إدراك التعادل عن طريق لارس ستيندل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع فرايبورج رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس.

وتعادل هوفنهايم مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت 2 / 2.

وتقدم هوفنهايم بهدف سجله إيفان نديكان لاعب فرانكفورت بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12، قبل أن يدرك اللاعب ذاته التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 66 سجل دايتشي كامادا الهدف الثاني لفرانكفورت، قبل أن يدرك جيورجينو روتر التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 78.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن، بفارق ست نقاط عن فرانكفورت صاحب المركز التاسع.

وتغلب كولون على ضيفه أرمينيا بيلفيلد 3 / 1، في مباراة بنفس المرحلة.

وتقدم مارك أوت لكولون في الدقيقة الثالثة، قبل أن يسجل تيمو هوبيرز لاعب كولون هدف التعادل لأرمينيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 43 سجل أنتوني موديست الهدف الثاني لكولون، قبل أن يضيف يان تيلمان الهدف الثالث في الدقيقة 86.

ورفع كولون رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أرمينيا بيلفيلد عند 26 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).