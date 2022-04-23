"سوبر هاتريك" جيسوس يقود سيتي لاكتساح واتفورد والابتعاد بصدارة بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اكتسح نادي مانشستر سيتي نظيره واتفورد، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من جابرييل جيسوس 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 4، 24، 49 و53، ورودري في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وأحرز حسن كامارا هدف فريق واتفورد الوحيد في المباراة في الدقيقة 28 من زمن اللقاء.

وواصل مانشستر سيتي تربعه على صدارة جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 80 نقطة، ليوسع الفارق مع ليفربول مؤقتاً إلى 4 نقاط، بينما توقف رصيد واتفورد عند النقطة 22 في المركز التاسع عشر.

تفاصيل المباراة

سجل مانشستر سيتي أول أهداف اللقاء بعد مرور 4 دقائق فقط، عن طريق جابرييل جيسوس الذي حول كرة عرضية أرضية من زينشينكو، إلى داخل شباك نادي واتفورد.

وأضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، بعدما لعب كيفين دي بروين عرضية متقنة من الجبهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جيسوس برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

وقلص حسن كامارا النتيجة بعد أن سجل الهدف الأول لواتفورد، بعدما لعب دينيس تمريرة بينية لكامارا داخل منطقة الجزاء، ليطلق لاعب واتفورد تسديدة قوية سكنت شباك إيدرسون حارس السيتي.

وسجل مانشستر سيتي الهدف الثالث له عن طريق رودري في الدقيقة 34 من زمن اللقاء، عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من جابرييل جيسوس، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى حارس واتفورد.

وأكمل جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الهاتريك الأول له في الدوري الإنجليزي مع بداية الشوط الثاني، عندما احتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء للفريق بعد عرقلة اللاعب البرازيلي داخل منطقة الجزاء، لينفذ بعدها ركلة الجزاء بنجاح في مرمى بن فوستر.

وواصل جابرييل جيسوس تألقه، بعدما سجل الهدف الشخصي الرابع له (سوبر هاتريك) والخامس لفريقه في الدقيقة 53 من عمر المباراة، بعد هجمة منظمة لمانشستر سيتي على الجبهة اليمنى، أنهاها دي بروين بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها النجم البرازيلي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.