أول تعليق من الننى بعد فوز ارسنال على مانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزى

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد الننى، لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي، أن الالتزام فى التدريبات والاجتهاد أحد الأسباب الرئيسية التى جعلت مايكل آرتيتا المدير الفنى للفريق يعيده للتشكيل الأساسى للفريق.

وحقق أرسنال فوزًا مثيرًا على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال الننى فى تصريحات تليفرونية، إن الفوز على مانشستر يونايتد وقبله تشيلسي سوف يساهم فى وضع آرسنال ضمن مكانة مميزة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأشار الننى إلى أن نصائح آرتيتا له فى المران كان لها دور بارز فى استعادة مستواه مع الجانرز خلال الآونة الأخيرة.

ورفع فريق أرسنال رصيده للنقطة 60 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز السادس.