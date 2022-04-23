شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد بعد الانتهاء من الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية عن فوز المهندس هشام حطب بمنصب الرئيس بالتزكيه، بعد حصوله على 28 صوتاً من أصل 28 شاركوا فى الجمعية العمومية العادية التي أقيمت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.

وفاز بمنصب نائب الرئيس الأول بالتزكية الدكتور علاء جبر بالحصول على 28 صوتا من 28 صوتا، وفاز بمنصب نائب الرئيس بالتزكية المهندس ياسر إدريس بعد الحصول على 28 صوتا من 28.

وفى منصب الأمين العام فاز بالتزكية المهندس شريف العريان بالحصول على 28 صوتاً من 28 ، وفي منصب الأمين العام المساعد فاز بالتزكية المهندس محمد عبدالمطلب بالحصول على 28 صوتا.

وفي منصب أمين الصندوق فاز بالتزكية الدكتور عبدالعزيز غنيم بالحصول على 28 صوت.

وفي التصويت على عضوية مجلس الإدارة كانت الأصوات 27 صوتا صحيحا وصوت واحد باطل، وجاءت النتيجة بفوز عبد المنعم الحسيني بالحصول على 27 صوتا والدكتور الباسل عبدالله 26 صوتا ومعتز عاشور 27 صوتا وشريف كمال 27 صوتا وشريف القماطي 27 صوتا واللواء أيمن شويطه 25 صوتا وتيمور أبو الخير 26 صوتا ومحمد عبدالمقصود 24 صوتا.

بينما حصل الاستاذ حسن العروسي على 7 أصوات.

وكان الكابتن هشام مصباح والكابتن عاصم السعدني والعميد حازم حسني كانوا أعلنوا الانسحاب اليوم من خوض سباق الانتخابات على منصب العضوية.

- ويضم المجلس عقب إنتخابه النائبه أية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأولمبيين المصريين باللجنة الأولمبية المصرية وعضو لجنة اللاعبين الأولمبيين باللجنة الأولمبية الدولية.