شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة فى الركبة.

وكان عبد الله جمعة غاب عن مباريات الزمالك منذ تعرضه للإصابة فى الركبة خلال مباراة بيراميدز بمسابقة الدورى، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي الفترة الماضية، قبل العودة لتدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعي ..

ويستعد الفريق الأبيض للقاء المصري البورسعيدي الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن المغربى أشرف بن شرقى، لاعب وسط فريق الزمالك، وافق على العرض المقدم من جانب إدارة نادى النصر السعودى، تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وقالت شبكة "سعودى" السعودية، إن نادى النصر السعودى يعاني فى الموسم الحالي الكثير من الإخفاقات، بعدما ودع المنافسة على كافة الألقاب محتلا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت الشبكة إلى أن نادى النصر يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية للموسم المقبل للمنافسة على البطولات الموسم الجديد، ووضع إدارة الفريق المغربي أشرف بن شرقي نجم خط هجوم نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

وأوضحت الشبكة أن بن شرقي ينتهي عقده مع الزمالك فى يونيو المقبل، ووافق على العرض السعودي لضمامه لصفوف النصر والعودة مجدداً إلى السعودية بعد رحلته مع الهلال من يناير إلى أغسطس

وأضافت الشبكة أنه من بين الأندية التى تحاول للتعاقد مع أشرف بن شرقي، نادي الاتفاق السعودى الذي يقوده باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك ونادي التعاون السعودى.