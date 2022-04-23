شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الأهلى أول فريق يسجل بملعب الرجاء بدورى الأبطال الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الأهلي أول فريق يسجل فى مرمى الرجاء على ملعب الأخير بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الرجاء المغربى خاض أربع مباريات فى دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعبه، قبل مواجهة الأهلي، حافظ فيها جميعا على نظافة شباكه، ليكون الأهلي أول فريق يسجل في شباك الفريق المغربي.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما سجل محمد عبد المنعم مدافع الأهلى، أول أهدافه بقميص الشياطين الحمر بعد فترة إعارة لنادى فيوتشر، حيث سجل هدف التعادل أمام الرجاء، جاء هدف محمد عبد المنعم فى مباراته الحادية عشرة مع النادى الأهلى، بعدما عاد فى يناير الماضى من فترة إعارة لنادى فيوتشر، ليسجل هدف التأهل لنصف النهائى.