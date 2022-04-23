شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. محمد عبد الواحد: "بيكاتا فراخ وأرز وشوربة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه سيتناول "شوربة لسان عصفور وبيكاتا فراخ وأرز".

ويتناول عبد الواحد إفطار رمضان بصحبة أسرته، حيث يفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته.

كما يحرص عبد الواحد على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.

فيما يحرص عبد الواحد فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وأقاربه، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية.