الامارات | في ملعب الإمارات.. لفتة إنسانية من جمهور أرسنال لمواساة رونالدو (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن في ملعب الإمارات.. لفتة إنسانية من جمهور أرسنال لمواساة رونالدو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقفت جماهير أرسنال في الدقيقة السابعة (رقم قميص كريستيانو رونالدو) مصفقة للاعب البرتغالي ومساندة له في لفتة إنسانية مواساة له بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته، وذلك في المواجهة التي جمعت أرسنال ومانشستر يونايتد، اليوم السبت، على ملعب الإمارات ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وكان رونالدو قد أعلن قبل أيام عن وفاة نجله خلال عملية ولادته، مقابل ميلاد توأمه.

وسبق أن ساند جمهور ليفربول النجم البرتغالي، في الدقيقة السابعة من مباراة فريقهم مع الضيف مانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد" الثلاثاء الماضي في لقاء مؤجل من الجولة الـ30 من "البريميرليغ"، والتي غاب عنها رونالدو وخسرها فريق "الشياطين الحمر" برباعية نظيفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news