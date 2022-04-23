الامارات | الجزائري سليماني يتحدى مدربه بخوض التدريبات صائماً

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري سليماني يتحدى مدربه بخوض التدريبات صائماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدى المهاجم الجزائري إسلام سليماني مدربه في سبورتنغ لشبونة البرتغالي بمواصلة خوض التدريبات صائماً على الرغم من استبعاده من مباريات الفريق الأخيرة بداعي عدم قيامه بمجهودات كبيرة في التمارين.

وكتب سليماني عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام": "أبذل مجهودات جبارة في التدريبات، رغم أني أخوض الحصص التدريبية صائما. كل هذا من أجل فريقي. لا أحد يمكنه تكذيب هذه الحقيقة".

ويأتي رد سليماني في وقت يتهمه مدربه بعدم بذل كامل طاقته البدنية في الملعب الأمر الذي وتّر العلاقات بين الطرفين خصوصاً أن سليماني يتدرب وهو صائم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news