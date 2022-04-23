بعد التأهل لنصف نهائي إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي القادمة

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد النادي الأهلي لخوض منافساته فى بطولة الدوري الممتاز بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الأهلي والسلام الأسبوع الماضي.

وعادت بعثة للقاهرة ظهر اليوم، السبت، على متن طائرة خاصة، وقرر الجهاز الفني للفريق منح لاعبي راحة لمدة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته الاثنين؛ استعداداً للعودة إلى مباريات بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش وسيراميكا يومي 27 و30 أبريل الجاري في الدوري الممتاز ثم يلعب مع وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل بالقاهرة على أن تقام مباراة العودة بعدها بأسبوع في الجزائر.