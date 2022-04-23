موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره إيفرتون، في الخامسة والنصف مساء الأحد، في ديربي الميرسيسايد، على ملعب آنفيلد، في الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على مانشستر يونايتد 4-0، في الجولة الماضية.

ويحتل السيتي المركز الأول بـ بـ77 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

سيبدأ يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كايتا، تياجو ألكانتارا، فابينيو.

خط الهجوم: صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 1.