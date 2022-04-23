شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسى ينتظر الأهلي حال تخطى وفاق سطيف فى نصف نهائى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فرصة قوية لتسجيل رقم قياسى جديد فى تاريخه الأفريقى بالوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه وذلك حال نجاحه فى تجاوز عقبة وفاق سطيف بطل الجزائر.

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق ليضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائري الذى بلغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه في مباراة الذهاب.

ويواجه الأهلى وفاق سطيف الجزائرى أحد يومى 6 أو 7 مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائر أحد يومي 13 و14 مايو.

وعزز الأهلي من رقمه القياسي في دوري الأبطال بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق.

وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.