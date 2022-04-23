شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بحضور حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل فالعيات الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، والتي تشهد إجراء الانتخابات للدورة الانتخابية 2021 -2024 وحضر ممثل عن الاتحادات الرياضية في الجمعية العمومية وعددهم 28 اتحادا من 28.

ويحضر الجمعية العمومية الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس شرف اللجنة الأولمبية المصرية، وممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية هابو جوميل عضو اللجنة الأولمبية الدولية وأمين صندوق اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا" وأحمد أبو القاسم الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "انوكا".

وتضم قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على منصب الرئيس: المهندس هشام حطب

- منصب نائب الرئيس الأول: الدكتور علاء جبر، ومنصب نائب الرئيس المهندس ياسر إدريس

- منصب الأمين العام: المهندس شريف العريان، ومنصب الأمين العام المساعد المهندس محمد عبدالمطلب

- منصب أمين الصندوق: الدكتور عبدالعزيز غنيم

- وفي منصب عضوية مجلس الإدارة ترشح كلا من : الأستاذ عبدالمنعم الحسيني والدكتور الباسل عبدالله و معتز عاشور شريف كمال والأستاذ شريف القماطي واللواء أيمن شويطه والأستاذ تيمور أبو الخير والأستاذ محمد عبدالمقصود والأستاذ حسن العروسي واللواء حازم حسني وذلك لإختيار ثمانية أعضاء من بينهم وذلك بعد انسحاب اليوم من الترشح على منصب العضوية كلا من عاصم السعدني هشام مصباح والعميد حازم حسني.

- ويضم المجلس عقب إنتخابه النائه أية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأولمبيين المصريين باللجنة الأولمبية المصرية وعضو لجنة اللاعبين الأولمبيين باللجنة الأولمبية الدولية.