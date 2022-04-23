شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته فى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته عصر اليوم، السبت، باستاد نادي مازيمبي فى مدينة لوبومباشي، استعداداً لمواجهة مازيمبي فى إياب ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الفريق مرانه الختامي بملعب المباراة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي ظل إقامة اللقاء على أرضية من النجيل الصناعي، حيث استمر التدريب لمدة ساعة واحدة.

واشتمل المران على مجموعة من الوحدات البدنية والفنية ومحاضرة، بجانب تقسيمة في منتصف الملعب، وجاء التدريب الختامي على ركلات الترجيح في ظل إمكانية الوصول إليها حال تكرار نتيجة التعادل السلبي التي حدثت في القاهرة.

وظهرت حالة من الروح المعنوية المرتفعة بين اللاعبين وجميع أفراد البعثة لعبور عقبة مازيمبي والتأهل للدور نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخ النادي تواليا.



بيراميدز يختتم تدريباته فى الكونغو (1)



بيراميدز يختتم تدريباته فى الكونغو (2)



بيراميدز يختتم تدريباته فى الكونغو (1)



بيراميدز يختتم تدريباته فى الكونغو (2)



بيراميدز يختتم تدريباته فى الكونغو (3)



بيراميدز يختتم تدريباته فى الكونغو (4)