7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 23 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، أسامة فيصل يتصدر صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك والبنك الأهلى، رزاق سيسيه يخرج من حسابات فيريرا فى الزمالك ، اتحاد الكرة يستعين بـ"توماس مولر" فى ملف إدانة السنغال بالمحكمة الرياضية .

اتحاد الكرة يستعين بـ"توماس مولر" فى ملف إدانة السنغال بالمحكمة الرياضية

يكثف اتحاد الكرة من جهوده للانتهاء من الملف الجديد الذى سيتم تقديمه للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، حال عدم صدور قرار من لجنة الانضباط بالفيفا بإعادة مباراة مصر والسنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

أسامة فيصل يتصدر صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك والبنك الأهلى

يسعى مسئولو فريق البنك الأهلى للاستفادة من خدمات المهاجم أسامة فيصل والتعاقد معه بصفة نهائية عقب انتهاء إعارة اللاعب وظهوره بشكل جيد مع الفريق فى مباريات الدورى المصرى الممتاز. رزاق سيسيه يخرج من حسابات فيريرا فى الزمالك خرج الإيفوارى رزاق سيسيه، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من حسابات البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، حيث رحب الخواجة البرتغالى برحيل اللاعب فى نهاية الموسم. وصلت مطار للقاهرة الدولي، بعثة الأهلي قادمة من كازابلانكا عقب إقصاء الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تعيين طاقم حكام أجنبى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش المقبلة بمسابقة الدورى العام، بناءً على طلب القلعة الحمراء فى خطابها الأخير للجبلاية.

منتخب الشاطئية يدخل معسكره الأول اليوم استعدادا لأمم افريقيا

حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، اليوم السبت موعدا للمعسكر الأول للفريق بعد تشكيل الجهاز الفنى من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة.

قرر مسئولو النادى الأهلي صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي.