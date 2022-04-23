شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم .. أحمد صديق: بكار يحب الخير لكل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجم اليوم فى نوستالجيا هو أحمد صديق لاعب الأهلى والمنتخب السابق.

وقال أحمد صديق نجم الأهلى السابق، إن أكثر شخصية رمضانية أثرت فيه وكان يتابعها مسلسل بكار، لأنه يحب فعل الخير ومساعدة الآخرين من الناس.