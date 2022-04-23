شكرا لقرائتكم خبر عن 44 دولة تؤكد مشاركتها فى بطولة الجائزة الكبرى للسلاح بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلى لبطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة التى تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 أبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل.

ويشارك فى البطولة 321 لاعباً ولاعبة، بواقع 183 لاعبًا و 138 لاعبة يمثلون 44 دولة هم: مصر، والنمسا، وبلجيكا، والبرازيل، وكولومبيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، واسبانيا، وفنلندا، وفرنسا، وبريطانيا، والمانيا، والصين، والمجر، والهند، والعراق، وايطاليا، والأردن، واليابان، وكازاخستان، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وليبيا، ولبنان، ولوكسمبورج، والمغرب، وهولندا، وباراجواي، وباكستان، وبولندا، وسويسرا، والامارات العربية المتحدة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفنزويلا، والأرجنتين، وكندا، واستونيا، وجورجيا، ورومانيا، وسنغافورة، وصربيا.

ويخوض منافسات البطولة المنتخب المصري بكامل لاعبيه، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين على نفقتهم الخاصة، وتضم قائمة المصريين كلا من: محمد السيد المصنف 12 عالميا في البطولة وأحمد السيد المصنف 31 ومحمود محسن المصنف 40 ومحمد ياسين المصنف 102 وأحمد السكري المصنف 126 ومحمود السيد المصنف 140 وإبراهيم رمضان المصنف 146 وإسلام حامد ومهاب موافي وعلي الدين سويلم ومهند طارق ومحمد فهمي ومحمد أشرف وأحمد ياسر وعمرو عبد الباقي واحمد سليم ومحمد جابر وأحمد حسين ويوسف شامل ، واللاعبات شيرويت جابر المصنفة 19 في البطولة وناردين إيهاب المصنفة 28 وسلوى جابر المصنفة 44 وأية حسين المصنفة 99 وسارة عبد الوهاب ومنة الله هاني وهنا حسن ومريم نزيه ولمى حزين.

ويشرف على تدريب المنتخب المصري السيد سامي صلاح الدين المدير الفني لسلاح سيف المبازة والمدرب العام خالد يوسف والمدربين شريف محمود وأحمد حسين.

جدير بالذكر أن البطولة كان من المقرر إقامتها بدولة كولومبيا والتي اعتذرت عن استضافتها قبل 36 يومًا فقط من انطلاقها قبل أن يسند الاتحاد الدولي تنظيمها إلى مصر بعد النجاح الكبير الذي شهدته بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال التي أقيمت في الفترة من 25 وحتى 27 فبراير الماضي وشهدت مشاركة 177 لاعبًا من 36 دولة.