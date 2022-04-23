شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق بعد اعتزالها الكاراتيه: قدمت لبلدى وشعبى كل اللى أقدر عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البطلة المصرية جيانا فاروق، بطلة العالم وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو في الكاراتيه، اعتزالها اللعبة بعد رحلة دامت 21 عاما، حققت خلالها العديد من البطولات والألقاب، مشيرة إلى أنها قدمت لمصر شعبها كل ما قدرت عليه وأن المرحلة الجديدة ستكون حياة جديدة مليئة بطموحات وأهداف جديدة.

وكتبت جيانا، عبر حسابها على إنستجرام، "بعد رحلة دامت 21 سنة.. أعلن اعتزالى لعبة الكاراتيه بعد ما قدمت لبلدى وشعبى كل اللى أقدر عليه، بس أنا مؤمنة إن الحياة مراحل، ويمكن دى نهاية مرحلة الكاراتية بالنسبالى، بس بداية حياة جديدة مليانه طموحات وأهداف جديدة".

وتابعت جيانا: "شكرا لكل الناس اللى دعمتنى، شكرا لمدربينى وجميع مدربين وحكام واداريين الكاراتيه، شكرا للنادى الأهلى والجهاز الفنى به، شكرا وزارة الشباب والرياضة، شكرا اللجنة الأولمبية المصرية، شكرا شركة روابط الرياضية، شكرا لجمهور مصر العظيم".



جيانا فاروق

قررت جيانا فاروق، بطلة العالم وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو في الكاراتيه، اعتزالها اللعبة بعد مسيرة حافلة من الإنجازات العالمية والقارية والأولميية، لتترك إرثًا كبيرًا لكل متابعي اللعبة حول العالم، خاصة أنها واحدة من الأبطال الذين كتبوا تاريخًا لمصر في الكاراتيه على مدار سنين طويلة، جيانا فاروق ستبقي أسطورة وحدوتة مصرية عبر التاريخ.



جيانا فاروق

وحملت جيانا العلم الأولمبى فى ختام الدورة الأوليمبية وفقًا لقرار اللجنة الأولمبية وإدارة البعثة المصرية، بعد وصولها إلى نصف نهائى منافسات وزن 61 كجم، نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية، حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتيه أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريمًا لها على هذا الإنجاز الكبير.



البطلة جيانا فاروق



















