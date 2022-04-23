شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أيمن يونس: كان حلمى أكون ممثل أو مخرج ومطربتى المفضلة أنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى "بره الملعب" أيمن يونس نجم الزمالك السابق.

لعب التنس الشاطئ.

مش دايما ولكن بحب الشوربة قبل أى أكل.

مفيش أكلة معينة ولكن لى طقوس فى الأكل، أبرزها أننى لم أفضل اللحوم كثيرا لكن أحصل على جزء بسيط لاحتياجات الجسم.

عمر الشريف.

أنغام وأصالة .

ممثل أو مخرج.

عمر الشريف.

الأثنين كل لبس له وقته.