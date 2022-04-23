شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أيمن يونس: كان حلمى أكون ممثل أو مخرج ومطربتى المفضلة أنغام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى "بره الملعب" أيمن يونس نجم الزمالك السابق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الكرة؟
لعب التنس الشاطئ.
بتدخل المطبخ؟
مش دايما ولكن بحب الشوربة قبل أى أكل.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
مفيش أكلة معينة ولكن لى طقوس فى الأكل، أبرزها أننى لم أفضل اللحوم كثيرا لكن أحصل على جزء بسيط لاحتياجات الجسم.
من نجمك المفضل؟
عمر الشريف.
من مطربك المفضل؟
أنغام وأصالة .
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟
ممثل أو مخرج.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
عمر الشريف.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الأثنين كل لبس له وقته.