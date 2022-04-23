ماذا ينتظر الأهلي محلياً وأفريقياً بعد التأهل لنصف نهائي دورى الأبطال؟

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القاهرة - سامية سيد - قطع فريق الكرة بالنادي الأهلي خطوة مهمة فى طريق حصد النجمة الأفريقية الحادية عشرة فى تاريخه الكروي، والثالثة على التوالى، بعدما تخطى عقبة الرجاء المغربي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر الأهلي الفترة المقبلة مباريات مهمة، محلياً وأفريقياً، بعد التأهل لنصف نهائي البطولة القارية وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالي:

س: كيف صعد الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

ج: تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين مقابل هدف فى مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد الأهلي والسلام الأسبوع الماضي.

س: ما هو برنامج الأهلي بعد العودة للقاهرة؟

ج: البعثة عادت للقاهرة ظهر اليوم، السبت، على متن طائرة خاصة، وقرر الجهاز الفني للفريق منح لاعبي راحة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب، ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم الاثنين؛ استعداداً للعودة إلى مباريات بطولة الدوري.

س: ما هي ارتباطات الأهلي المقبلة محلياً وأفريقياً؟

ج: الأهلي سيلعب مع طلائع الجيش وسيراميكا يومي 27 و30 أبريل الجاري في الدوري الممتاز، ثم يلعب مع وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل بالقاهرة، على أن تقام مباراة العودة في الجزائر أحد يومي 13 أو 14 مايو المقبل.

س: ما هي قائمة الأهلي في رحلة المغرب؟

ج: القائمة ضمّت كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.