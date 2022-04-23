شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرصد مكافآت خاصة للفوز على المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، مكافأة خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول لتحقيق الفوز على المقاولون العرب وتصحيح المسار والابتعاد عن منطقة الخطر.

وأجرى مصيلحى اتصالا هاتفيا للاطمئنان على عودة هداف الفريق الأنجولى موبولولو للتدريبات وجاهزيته لقيادة هجوم الاتحاد أمام المقاولون، فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى التاسعة والنصف مساءً على ملعب الجبل الأخضر.

وحضر أحمد عبد المجيد رئيس لجنة الكرة ونائب رئيس النادى ومحمد خميس عضو المجلس التدريب لتحفيز اللاعبين ونقل أهمية المباراة للاعبين من قبل مجلس الإدارة والجماهير التى تنتظر تحقيق الفوز.

من جهة أخرى يغيب سعيدو سمبورى عن الفريق بسبب حصوله على طرد خلال مباراه الزمالك الأخيرة، ومن المنتظر الدفع باحمد نبيل مانجا بديل له عقب شفائه من الإصابه والانتظام بالتدريبات الجماعية.

ويعقد عماد النحاس المدير الفنى جلسه فيديو مساء اليوم لعرض مباراه فاركو والمقاولون الاخيره وشرح نقاط القوه والضعف بالفريق وحذر اللاعبين من صخوه ذئاب الجبل موكدا ان هذه المباراه تلعب تحت شعار لا بديل عن الفوز.