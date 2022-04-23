شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. القفص الذهبي يجمع بطل الطائرة ونجمة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

تجسد عائلة ياسين أمين لاعب فريق الكرة الطائرة السابق بالأهلى، وعضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة الحالى تلاحما قويا بين الطائرة واليد، حيث إنه متزوج من تامرينا محمد فضل الله لاعبة فريق كرة اليد السابقة فى منتخب مصر ونادى الشمس، وأنجبا الثلاثى نور لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلى، وآيات فى فريق 12 سنة، وياسين فى فريق 9 سنوات.