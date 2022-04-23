هشام حطب يفوز برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

فاز المهندس هشام حطب بمنصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بإجماع الحضور خلال التصويت على التزكية التي تمت خلال الجمعية العمومية العادية التي أقيمت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.

وحضر الجمعية العمومية 28 اتحاد رياضي وهو أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية ووافق الـ28 اتحاد الحضور على تزكية المهندس هشام حطب كرئيس للجنة الأولمبية للدورة الانتخابيه 2021-2024.

وفاز بمنصب نائب الرئيس الأول بالتزكية الدكتور علاء جبر بالحصول على 28 صوت من 28 صوت وفاز بمنصب نائب الرئيس بالتزكية المهندس ياسر إدريس بعد الحصول على 28 صوت من 28 صوت.

وفي منصب الأمين العام فاز بالتزكية المهندس شريف العريان بالحصول على 28 صوت من 28 صوت وفي منصب الأمين العام المساعد فاز بالتزكية المهندس محمد عبدالمطلب بالحصول على 28 صوت.

وفي منصب أمين الصندوق فاز بالتزكية الدكتور عبدالعزيز غنيم بالحصول على 28 صوت.

وتجرى عملية التصويت على منصب العضوية حاليا لاختيار 8 أعضاء من 9 أعضاء مرشحين.

واعتمد أعضاء الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للجنة الأولمبية واعتماد خطة النشاط في الفترة القادمة بالإجماع.