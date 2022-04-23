النني يتحدث عن.. أدائه أمام تشيلسي ويونايتد.. احتضان أرتيتا له.. والصيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عبر المحترف المصري بصفوف نادي أرسنال الإنجليزي، محمد النني، عن سعادته بالأداء الذي ظهر به فريقه في مباراتي تشيلسي ومانشستر يونايتد بالجولتين الماضيتين من الدوري.

وفاز أرسنال على نظيره تشيسلي برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي وبثلاثية مقابل هدف شهدت صناعة النني هدفًا أمام نظيره مانشستر يونايتد في وقت سابق من اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 34.

وقال النني، في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس عقب المباراة:"بدأنا المباراة بالضغط على مانشستر يونايتد وهي فرقة كبيرة ولكننا استطعنا خلال أول 30 دقيقة التسجيل مرتين ثم سجلوا فقلقنا على النتيجة ولكن الحمدلله اللاعبون كانوا رجالًا؛ فخضنا مباراة تشيلسي مساء الأربعاء ونخوض مباراة صباح اليوم بعد مجهود المباراة الماضية وهذا شيء يُحسب للاعبين".

وردّ المحترف المصري بصفوف أرسنال، على الظهور بشكل جيد مع الفريق، بقوله:"أحمد الله على الأداء وأتدرب كل يوم في النادي وكأنني سأخوض المباراة لأكون جاهزًا حين تأتيني الفرصة والحمدلله هذا ما ساعدني للظهور بهذه الطريقة ولو شعرت بأنني لن أُشارك لن أتدرب جيدًا ولكنني أتدرب كأنني سألعب المباراة وأركز في توجيهات المدرب والحمدلله هي عوامل تساعد على الظهور بشكل جيد، كما ردّ على إشادة المدير الفني لفريقه، أرتيتا له بقوله:"أنا مصدق في نفسي ومصدق أن الفرصة دائمًا ستأتي في كرة القدم ستلعب اليوم ولن تلعب في يوم آخر، والحمدلله الفريق ساندني والحمدلله فزنا أمام فرقتين كبيرتين تشيسلي ومانشستر يونايتد"، فيما قال عن احتضانه عقب اللقاء بقوله:"دائمًا أقول لأرتيتا لابد أن نصدق فرد عليّ عقب المباراة وقال لأنك تصدق نفسك تظهر بصورة جيدة".

وأتم النني تصريحاته بالتعليق على ثنائيته مع زميله شاكا بقوله:"أنا وشاكا نتحدث كثيرًا حتى وإن لم أشارك، أعرف كيف يعمل وننظر لأنفسنا في الملعب ليكون بيننا تناسق والحمدلله نظهر بصورة جيدة"، مشيرًا إلى أن النادي لا يُجبره على أي شيء يتعليق بالصيام، ضاحكًا:"والحمدلله أكل كثيرًا على الفطار لاستطيع القيام بمجهود كبير".