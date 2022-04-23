مصدر في بيراميدز: تاكيس الأقرب لقيادة الفريق.. ورحيل جلال بعد لقاء مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن إدارة النادي أنهت بالفعل إجراءات التعاقد مع مدير فني جديد للفريق، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

وعلم الخليج 365، أن اليوناني تاكيس جونياس هو الأقرب لتولي هذا المنصب بعد أن لاقي إجماع من الجميع خاصة وانه سبق له قيادة الفريق.

علي جانب آخر، أوضح المصدر أن الإدارة أتمت جميع الإجراءات الخاصة بإنهاء التعاقد بشكل ودي مع المدير الفني إيهاب جلال، لتكون مباراة الفريق أمام مازيمبي والمحدد لها في الثالثة عصر الأحد، آخر مباريات المدرب على رأس القيادة الفنية للنادي.

المصدر كشف أن الإدارة أنهت كافة التفاصيل الخاصة بإنهاء عقد إيهاب جلال بناء على طلبه للرحيل لتدريب المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة.