وكيله يوضح.. هل خاض النني مباراة مانشستر يونايتد صائمًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف علاء نظمي، وكيل المحترف المصري بصفوف أرسنال الإنجليزي، محمد النني، عن موقفه من الصيام خلال مباراة مانشستر يونايتد.

ودوّن وكيل النني عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت:"النني يلعب مباراة مانشستر صائمًا".

وصنع النني هدفًا في فوز أرسنال بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الجولة 34.

وتواجد محمد النني أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي في تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد بعدما خاض مباراة تشيلسي بالجولة الماضية.