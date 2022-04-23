الأهلي راحة ٤٨ ساعة قبل مواجهة الجيش في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - منح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق راحة مدة 48 ساعة عقب التأهل لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتخطى الأهلي نظيره الرجاء المغربي بعد الفوز 3-2 بمجموع المباراتين بعد الفوز ذهاباً في القاهرة 2-1 والتعادل إياباً في كازابلانكا 1-1.

ووصلت صباح اليوم السبت إلى مطار القاهرة بعثة الفريق، قادمة من المغرب، على متن طائر خاصة ليقرر موسمياني منح الفريق راحة غداً الأحد على أن يعود الأثنين استعداداً لمواجهة طلائع الجيش.

ويواجه الأهلي، طلائع الجيش في العاشرة من مساء الأربعاء المقبل على ستاد الأهلي WE السلام في الجولة الـ 16 من بطولة الدوري.