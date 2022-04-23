النني يصنع في ليلة دخول أرسنال المربع الذهبي بثلاثية في مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز أرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الـ34 من الدور الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد الإمارات.

وتقدم أرسنال بعد مرور 3 دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه نونو تافاريس قبل أن يضيف ساكا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 32 ثم قلّص كريستيانو رونالدو النتيجة بهدف لمانشستر يونايتد بالدقيقة 34 ثم سجل شاكا الهدف الثالث بالدقيقة 70.

وصنع النني هدفًا في فوز أرسنال بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الجولة 34.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 60 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز السادس.

أحداث المباراة:

أحداث المباراة

تقدم أرسنال سريعا في النتيجة بعدما استغل بوكايا ساكا خطأ دفاعي من أليكس تيليس، في الدقيقة 3 من عمر المباراة وسدد كرة ابعدها ديفيد دي خيا لكنها ذهبت إلى تافاريس الذي أسكن الكرة في المرمى.

واقترب أنتوني إيلانجا من تسجيل هدف التعادل بعدما حصل على كرة بينية رائعة وانفرد برامسدال لكن حارس أرسنال أبعد الكرة إلى ضربة ركنية.

تألق دافيد دي خيا في التصدي لكرة خطيرة في الدقيقة 25 من عمر المباراة عن طريق مهاجم أرسنال نيكيتاه الذي حصل على كرة بينية رائعة وسددها بقوة.

وعاد نيكيتاه واستطاع أن يسجل لصالح أرسنال في الدقيقة 27 من عمر المباراة بعد عمل رائع من ساكا الذي مرر الكرة لزميله بشكل مميز وسدد الكرة في الشباك، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل وعاد لحكم الفيديو المساعد واحتسب ركلة جزاء لصالح أرسنال.

وتولى ساكا تسديد ركلة الجزاء واستطاع أن يضاعف النتيجة لصالح الفريق اللندني، في الدقيقة 32.

وقلص رونالدو النتيجة في الدقيقة 34 لصالح مانشستر يونايتد بعد عرضية استلمها بشكل رائع في منطقة الجزاء وسددها في شباك رامسدال.

وسدد النني كرة خطيرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39 واستطاع دي خيا أن يتصدى لها بشكل رائع ويمنعها من دخول الشباك.

وأهدر مانشستر يونايتد ركلة جزاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعدما سددها في القائمة الأيمن لمرمى رامسدال وخرجت لضربة مرمى.

وحرم التسلل كريستيانو رونالدو من التعادل في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعدما وقع الدون في المصيدة.

وأحرز جرانيت تشاكا هدفا رائعا من تصويبة قوية في الدقيقة 71، بعدما قطع محمد النني الكرة وسلمها لزميله الذي سددها من خارج منطقة الجزاء.

وانتهت المباراة بفوز أرسنال على مانشستر يونايتد في المشاركة الثاني على التوالي كأساسي بالنسبة لمحمد النني مع الفريق خلال الموسم الحالي.