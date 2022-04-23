شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصل مطار الناظور بالغرب ويتوجه إلى مدينة السعيدية لمواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة النادى المصري إلى مطار الناظور بالمملكة المغربية بعد رحلة طيران داخلي من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء فى طريقها إلى مدينة السعيدية، حيث يستقر الفريق فى مقر إقامته قبل خوض المران الأخير على ملعب مباراته أمام نهضة بركان المغربي فى إياب ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساءغدٍ الأحد بتوقيت المغرب - الثانية عشرة صباح الاثنين بتوقيت القاهرة - على الملعب البلدى بمدينة بركان.

وخاض لاعبو النادي المصري المران الأساسي على الملعب الفرعي لنادي الرجاء البيضاوي، استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة ورحب فريق الرجاء المغربي استضافة مران النادي المصري على أحد ملاعبه الفرعية وذلك بعد الأزمة التي تعرض لها الفريق البورسعيدي، بعدما أدى مرانه الأول بالمغرب في ظلام تام، بعدما انقطع التيار الكهربائي عن ملعب الأكاديمية الرياضية لملعب شباب المحمدية بالدار البيضاء فور وصول الفريق إلى الملعب، ورغم ذلك أصر معين الشعباني على خوض الفريق للمران حتى لا يتأثر البرنامج التدريبي للفريق قبل مباراة غدٍ الأحد.



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وأكد علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، ورئيس البعثة المتواجدة حاليا بالمغرب، أنه تواصل مع مسؤولي نادي الرجاء المغربي لاستضافة تدريبات الفريق البورسعيدي، وأبدى مسؤولي الرجاء ترحيبا وتعاونا كبيرا في الأمر، وأضاف الطرابيلي في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من انشغال الرجاء بمباراته مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، إلا أن النادي المغربي رحب باستضافة تدريبات المصري على أحد ملاعبه الفرعية.

وأوضح رئيس بعثة المصري، أن مسؤولي نهضة بركان لم يسمحوا لمحمود جابر إداري المصري والذي سبق البعثة لاختيار الملعب وفندق الإقامة، بمعاينة كافة التفاصيل في ملعب التدريب، قبل أن يتم الاستقرار عليه لاستضافة التدريبات.