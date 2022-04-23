شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. كرة السلة الثلاثية "3×3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قوانين كرة السلة 3×3 تختلف عن كرة السلة التقليدية فى الكثير منها، وهى نمط من رياضة كرة السلة يتم خلالها التنافس بين فريقين على سلة واحدة، وكل فريق مُكون من 3 لاعبين، وتلعب المباريات على نصف ملعب كرة سلة وعلى برج كرة سلة واحد.

بدأت اللعبة فى أواخر عقد 1980 بالولايات المتحدة، قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة إقامة بطولة تجريبية فى دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات 2007 فى ماكاو، وسنة 2012 أقيمت أول بطولة عالمية لها فى اليونان وانتهت بفوز مُنتخب صربيا بها، أقامت اللجنة الأولمبية الدولية أول بطولة خاصة بهذا الصنف الرياضى خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.

قانون لعبة كرة السلة 3×3