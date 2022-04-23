شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. كرة السلة الثلاثية "3×3" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قوانين كرة السلة 3×3 تختلف عن كرة السلة التقليدية فى الكثير منها، وهى نمط من رياضة كرة السلة يتم خلالها التنافس بين فريقين على سلة واحدة، وكل فريق مُكون من 3 لاعبين، وتلعب المباريات على نصف ملعب كرة سلة وعلى برج كرة سلة واحد.
بدأت اللعبة فى أواخر عقد 1980 بالولايات المتحدة، قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة إقامة بطولة تجريبية فى دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات 2007 فى ماكاو، وسنة 2012 أقيمت أول بطولة عالمية لها فى اليونان وانتهت بفوز مُنتخب صربيا بها، أقامت اللجنة الأولمبية الدولية أول بطولة خاصة بهذا الصنف الرياضى خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.
قانون لعبة كرة السلة 3×3
يبدأ الفريق الذى يحصل على الكرة في التسديد في السلة.
إذا سجل الفريق المدافع أو خرجت الكرة من الحدود يتم استبدالها بالفريق المهاجم.
إذا اعترض الفريق الدافع الكرة من الفريق المهاجم فيجب عليهم مسح الكرة من خلف القوس قبل التسديد في السلة.
لا يمكن إجراء تعديل للفريق إلا إذا توقف اللعب وأصبح التبديل صالحًا بعد أن يترك اللاعب الكلب.
إذا ارتكب اللاعب خطأين غير رياضيين يتم استبعاده من المباراة.
من مميزات هذه اللعبة أن اللعبة لا تتوقف بعد أن يسجل الفريق سلة ويحصل على الاختيار ، بحيث تبدأ الفرق الأخرى باللعب ، ولكن بمجرد دخول الكرة السلة ، يمسك الفريق المنافس بالكرة ويقوم تبدأ اللعبة. الهجمات وينتقل الفريق المهاجم إلى المركز الدفاعي.
ولكن الآن يتعين على الفريق المهاجم سحب الكرة خارج القوس من أجل التصويب في السلة، وإذا سدد في القوس دون إخراج الكرة ، فلن يتم احتساب النقطة.
وهناك طريقتان للفوز في هذه المباراة الأولى ، إما أن يصل فريقك إلى 21 نقطة وتنتهي المباراة بالفوز ، أو نحقق أكبر عدد ممكن من النقاط وهو أقل من 21 نقطة ولكن في نفس الوقت تنتهي المباراة في نهاية الدقيقة العاشرة.