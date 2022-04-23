شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطمئن على فيصل وعبد الفتاح قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى الثنائى حسين فيصل وخالد عبد الفتاح لاعبا فريق سموحة من الإصابة خلال الساعات الماضية، حيث اشتكى الأول من آلام فى العضلة الخلفية، بينما يعانى الثانى من آلام فى عضلة السمانه خلال التدريبات الجماعية الأخيرة.

وطلب أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة من الجهاز الطبى للفريق، عمل أشعه للثنائى المصاب اليوم للاطمئنان عليهما وتحديد إمكانية مشاركاتهما من عدمه أمام فريق المقاصه فى المباراة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ملعب الإسكندرية فى التاسعه والنصف مساء.

ويدخل فريق سموحة، غدا الأحد، معسكرا مغلقا بقائمة تضم 20 لاعبا استعداد لمباراة مصر المقاصة والتى ستلعب تحت شعار لا بديل عن الفوز حيث يسعى احمد سامى لتحقيق الفوز وتصحيح المسار عقب ضياع نقاط مهمة أمام فيوتشر والجونه بالأسابيع الأخيرة للدوري للحفاظ على موقع الفريق بالمربع الذهبى، وعقد المدير الفنى جلسه مع اللاعبين وشدد عليهم بضروره اللعب على تحقيق الفوز فى المباراه المقبله امام المقاصة.

من ناحية أخرى، يقوم الجهاز الطبى لفريق سموحة، اليوم بعرض محمود حليمو لاعب الفريق، على الدكتور أحمد عبد العزيز المختص بإصابات الملاعب لعرض الأشعة التى أجراها اللاعب علي الدكتور وتحديد موعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، بعد إصابته خلال مباراة الجونة الأخيرة.

ودخل الثنائى محمد حمص و حمدى علاء فى حسابات الجهاز الفني لفريق سموحة، لتعويض غياب حليمو والذى يعد أحد الركائز الأساسية فى منطقة وسط الملعب.