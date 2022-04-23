الرجاء ضد الأهلى.. ماذا يقول قانون الكرة عن ركلة جزاء على معلول المهدرة؟

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القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الاهلى لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تخطيه عقبة الرجاء المغربي بالتعادل 1-1 ، والتقى الفريقان على ملعب الدار البيضاء معقل نادي الرجاء، بعد فوز الأهلي ذهابا 2-1 فى القاهرة الأسبوع الماضي.

الرجاء ضد الأهلى.. ركلة جزاء على معلول المهدرة تثير الجدل

أثارت ركلة جزاء الأهلى التى أهدرها التونسى على معلول فى الدقيقة 17 من عمر مباراته مع الرجاء المغربى الجدل، بعدما تصدى لها الحارس أنس الزنيتى، وأثبتت الإعادة التليفزيونية دخول أكثر من لاعب للرجاء لمنطقة الجزاء وقت تسديد الركلة، وهو أمر يستوجب إعادتها.

الرجاء ضد الأهلى.. ماذا يقول قانون الكرة عن ركلة جزاء على معلول؟

وبحسب ما ينص عليه قانون كرة القدم بخصوص دخول المنطقة وقت تسديد ركلة الجزاء، فإن "الركلة يجب أن تُعاد إذا كانت قد أُهدرت، فيما لن يتم اتخاذ أى إجراء إضافي إذا سكنت الشباك".

الرجاء ضد الاهلى.. الأحمر يضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائرى

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق ليضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائري الذى بلغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه في مباراة الذهاب.